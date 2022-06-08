اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:13 م
أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار طهران إلى 21 قتيلاً و87 مصابًا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 05:23 م
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار طهران إلى 21 قتيلاً و87 مصابًا قطار - أرشيفية
أ ش أ

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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطار ركاب بحفارة وخروج نحو نصف عرباته عن المسار شرقي إيران، إلى ما لا يقل عن 21 قتيلاً و87 مصابًا.


وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن القطار كان يحمل على متنه نحو 350 شخصًا وكان متوجهًا من بلدة /طبس/ شرقي إيران إلى مدينة يَزْد وسط البلاد خلال رحلة بدأت في وقت متأخر من الليل.


وقال المسئولون إن أكثر من 12 شخصًا يعانون من جروح خطيرة، حيث نُقل بعضهم إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج اللازم، ومن المتوقع ارتفاع عدد ضحايا الحادث الذي وقع قبل فجر اليوم.


إيران

حادث قطار طهران

قطار طهران

ضحايا حادث قطار طهران


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