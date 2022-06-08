"اتق شر من أحسنت إليه".. عاطل يقترض أموال صديقه ويقتله فى بنى سويف

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من أحد الأشخاص بغياب (شقيقه) عن مسكنهما.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، إلى أن المـُبلغ بغيابه كان رفقة أحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).

باستدعاء الأخير ومناقشته أقر بأن الـمُبلغ بغيابه كان يطالبه برد مبلغ مالى سبق وأن اقترضه منه فعقد العزم على التخلص منه، وفـى سبيل ذلك قام باستدراجه والتعدى عليه بالضرب حتى أغشى عليه فقام بإلقائه بمياه نهر النيل واستولى على (هاتفه المحمول – مبلغ مالى)، وأقر بتخلصه من هاتف المجنى عليه بإلقائه بأحد المصارف المائية بدائرة المركز، وأرشد المتهم عن (الجثة - المبلغ المستولى عليه)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.