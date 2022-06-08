إيطاليا: حصار الموانئ فى أوكرانيا حُكم بإعدام الملايين حول العالم

كتب محمد جمال

حذر وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو اليوم الأربعاء، من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية الذي يعرقل صادرات القمح، قائلًا إنه قد يتسبب في وفاة ملايين حول العالم، وأضاف دي مايو: "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لحلحلة الوضع، ننتظر من روسيا إشارات واضحة وملموسة لأن عرقلة صادرات القمح يعني إبقاءها رهينة، والحكم بإعدام ملايين الأطفال والنساء والرجال".

وكان وزير الخارجية الإيطالي يتحدث في ختام مؤتمر وزارى حول الأمن الغذائي في الدول المتوسطية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة فاو، وألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع إلى جانب أطراف أخرى.

من ناحية أخرى، أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الأربعاء، التحالف مع شركة لسيارات الأجرة لتوزيع مساعدات غذائية طارئة في أوكرانيا.



وأشار البرنامج إلى أن "المركبات الكبيرة تجد صعوبة في الوصول إلى المحتاجين في المدن الكبيرة، لذلك يسمح التعاون مع الشركة لبرنامج الأغذية العالمي بالتنسيق بشكل أفضل، وإرسال وتتبع موكب من المركبات الصغيرة التي تنقل مواد الإغاثة من المستودعات إلى المحتاجين في المناطق المكتظة بالسكان في أوكرانيا".

وأشار البرنامج إلى أن التعاون بدأ في دنيبرو، ولفيف، وكييف.

وتوفّر شركةلسيارات الأجرة لبرنامج الأغذية العالمي، مجانًا، نسخة مخصصة من التطبيق تسمح بتنظيم التوصيل، بالتفاصيل، ضمن دائرة نصف قطرها مائة كيلومتر حول مستودعات المنظمة الدولية.

ولفتت الأخيرة إلى أنها "كثفت عملياتها في أوكرانيا والدول المجاورة في الأشهر الثلاثة الماضية"، وأضافت أنها ستقدم بنهاية يونيو "الغذاء والمال لأكثر من 3 ملايين شهريًّا في البلاد".