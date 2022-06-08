"إعلام الجامعة العربية المفتوحة" تناقش مشروعات تخرج قسم الإذاعة والتلفزيون

كتب محمد صبحى

ناقشت كلية الإعلام فى الجامعة العربية المفتوحة مشروعات تخرج طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون، برعاية ودعم الدكتور محمد الزكرى رئيس الجامعة العربية المفتوحة، الدكتور نايف المطيرى مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور ماجد وافى مدير الجامعة العربية المفتوحة المكلف بمصر، وإشراف الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية، العميد المركزى لكليات الإعلام، وذلك بقاعة مسرح الجامعة.

ضمت لجنة التحكيم، الإذاعى محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، المنتج هشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان طارق الدسوقي، الفنانة منال سلامة.

قدم طلاب القسم 8 مشروعات، بإشراف الدكتور شريف الدالي، والدكتور سامح خشبة، الأول: دوري، فيلم روائى قصير يناقش مرض الزهايمر، ويركز بالأساس على دور الأشخاص المصاحبين لمريض الزهايمر، وجسدت دور البطولة فى هذا الفيلم الفنانة القديرة لبنى ونس، التى تعاونت مع الطلاب بشكل إيجابي. الثاني: بطعم السكر فيلم دراما تسجيلية يناقش قضايا المرأة كالختان، زواج القاصرات، التحرش وغيرها، الثالث: فتح عينك، برنامج يناقش العنف ضد كبار السن، الرابع: اللجام، دراما إذاعية يسلط الضوء على كيفية تهذيب النفس وتلجيمها عن السوء، الخامس: المحاكمة، فيلم روائى قصير، السادس: متزعليش فيلم روائى قصير يناقش قضية التنمر، السابع: بهلول، فيلم روائى قصير صامت يناقش مضمون شكل الإنسان هل هو الظاهرى أم الباطني، الثامن: النصف ساعة الأخيرة، دراما رسوم متحركة يناقش القيم المختلفة كالعلم والمال والمعرفة وأيهما سينتصر.

من جانبه، قال الدكتور محمد الزكرى رئيس الجامعة العربية المفتوحة، أن مشاركة الفنانين ورئيس الإذاعة المصرية وخبراء الإنتاج التليفزيوني، يعكس حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون مع الخبرات والقامات البارزة فى سوق العمل الإعلامي، من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية ككل.

وأشار الدكتور نايف المطيري، مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى أن أبرز ما يميز عمادة الإعلام حرصها على الإنتاج العملى المميز، قائلاً: ما يوضح تفوق طلاب الإعلام بالجامعة أن مشروعات تخرجهم دائمًا ما تفوز بجوائز قيمة فى مسابقات محلية وعربية، وهو ما يؤكد أن عمادة الإعلام نجحت فى تطوير مهارات طلابها بشكل جيد.

وقالت الدكتورة نرمين خضر، عميد الكلية، إن الأفلام والبرامج المقدمة من طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون تشتبك مع قضايا ومشكلات جوهرية فى المجتمع كالتحرش والتنمر والختان، إضافة إلى ظواهر نفسية وفلسفية مرتبطة بجوانب الحياة، مضيفة: دائمًا ما نتطلع لتطوير مهارات طلابنا على نحو يؤهلهم لسوق العمل، فخلال مراحل الإنتاج المختلف يكتسب الطلاب المعارف والمهارات المرتبطة بالإعداد والتقديم والتصوير والمونتاج والإخراج.

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بمستوى الأفلام والبرامج المقدمة، حيث قال الإذاعى محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، الطلاب احسنوا فى انتقاء أفكار المشروعات، ومعالجتها فى قوالب متنوعة ما بين الأعمال الدرامية، والإذاعية، مشيدًا بالقضايا التى ناقشتها أعمال الطلاب.

وناقش هشام سليمان، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الطلاب فى الجوانب الفنية المرتبطة بالإنتاج والتصوير، معربًا عن سعادته بمستوى الأفلام والبرامج، قائلاً: "اعتادنا من كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة إنتاجًا مختلفًا فى مشروعات تخرج طلابها، لكنه نصح الطلاب بأهمية تطوير مهاراتهم العملية".



كما تطرق الفنان طارق الدسوقى إلى مناقشة الطلاب فى الجوانب المرتبطة بالسيناريو والإعداد والتصوير والإخراج، مبديًا إعجابه الشديد بأفكار المشروعات، خاصة إنها تركز بالأساس على قضية الوعى لدى الجمهور، ومن ثم فهى تستحق الثناء والتقدير- على حد تعبيره.

وأعربت الفنانة منال سلامة عن سعادتها بالمشاركة فى لجنة تحكيم مشروعات تخرج الإذاعة والتلفزيون، قائلة: سعيدة بمختلف الأعمال الطلابية المقدمة سواء على مستوى الأفكار مرورًا بالكتابة والتصوير وانتهاءً بالإخراج، موضحة أن الأفلام فى مجملها تعكس رسائل إيجابية بشأن التعامل مع المرأة، ومرضى الزهايمر، وفئات أخرى تستحق تسليط الضوء عليها.

اختتمت فاعليات المناقشة بتكريم الدكتورة نرمين خضر لأعضاء لجنة التحكيم، وسلمتهم دروعًا تذكارية، تقديرًا لمشاركتهم وجهدهم المبذول فى تحكيم مشروعات التخرج.