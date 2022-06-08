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إطلاق اسم الشهيد "أسامة عيد" على مدرسة الواصفية الابتدائية ببورسعيد

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:49 م
إطلاق اسم الشهيد "أسامة عيد" على مدرسة الواصفية الابتدائية ببورسعيد اجتماع المجلس التنفيذى
بورسعيد - محمد عزام

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وافق المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، على إطلاق اسم الشهيد المجند أسامة عيد عبدالرحمن على مدرسة الواصفية بشارع صفية زعلول" أوجينا" في نطاق حي العرب.

كما وافق المجلس على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإلغاء قرار إنشاء معهد فني تمريض بقرية العاشر من رمضان جنوب بورسعيد، وإعادة تخصيص قطعة الأرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي.
 


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