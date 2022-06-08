إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بترعة مجاورة لطريق فرعى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد طريق الكراعى -طريق فرعى بدائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج- انقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها على الطريق وسقوطها بترعة مجاورة، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مسشتفى طهطا العام لتلقى العلاج والحالة العامة للمصابين مستقرة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا يفيد بسقوط سيارة فى إحدى الترع بدائرة مركز المراغة، وتم استخراجها ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص من مستقلى السيارة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، انقلاب سيارة ملاكى فى الترعة على طريق قرية الكراعى طريق فرعى، ونتج عن الحادث إصابة هشام . ر. ف 30 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وحسين . ف. ع 25 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وعلا . ع . ف 47 سنة بجرح قطعى بالقدم اليمنى وكدمات، وعلاء . أ . م 23 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى . إ . م 24 سنة باشتباه كسر بالترقوة، تم رفع آثار الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.