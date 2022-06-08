إسبانيا تأسف لتعليق الجزائر معاهدة الصداقة

كتب: أحمد جمعة

قالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن إسبانيا تأسف لقرار الجزائر، الأربعاء، بتعليق اتفاق التعاون بين البلدين، بعدما غيرت مدريد موقفها من قضية الصحراء ليتماشى مع الموقف المغربي.

وأوضحت المصادر ذاتها في تصريحات صحفية أن "الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة الجزائرية تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون."

وبحسب المصادر، تجدد الحكومة الإسبانية التزامها الكامل بمضمون المعاهدة والمبادئ التي تقوم عليها، والواردة في ديباجتها، ولا سيما الاحترام الصارم لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون كعناصر أساسية لصون السلام والأمن والعدالة في المجتمع الدولي، وخصوصا مبادئ المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ووفق المصادر، تعتبر إسبانيا الجزائر دولة مجاورة وصديقة، وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها.