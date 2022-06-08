اليوم السابع
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إخلاء سبيل شاب متهم بتكبيل شقيقه بسلاسل حديدية فى قنا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:16 م
إخلاء سبيل شاب متهم بتكبيل شقيقه بسلاسل حديدية فى قنا محكمة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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قرر قاضي معارضات محكمة نجع حمادي بمحافظة قنا، إخلاء سبيل المتهم بتكبيل شقيقه بسلاسل حديدية داخل منزل بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي، بعد حبسه 4 أيام.

 

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط شاب بعد انتشار فيديوهات علي الفيس بوك وبها شاب مقيد بسلاسل حديدية لمعاناته من مرض نفسي، نتيجة تناوله الشابو المخدر.

 

وبالفحص تبين مكان الفيديو، وتم ضبط شقيق الشاب المقيد بسلاسل حديد، والذي اعترف بارتكاب الواقعة من أجل تقييد حركة شقيقه الذي يعاني من مرض نفسي نتيجة إدمان المواد المخدرة.


اخلاء سبيل شاب

القبض علي شاب

واقعة تقيد شاب بسلاسل في قنا

اخبار قنا


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