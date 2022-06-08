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"أهم واحد".. لوحات معدنية بـ3 ملايين جنيه فى المزاد الإلكترونى.. صور

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:10 م
"أهم واحد".. لوحات معدنية بـ3 ملايين جنيه فى المزاد الإلكترونى.. صور لوحات مميزة معروضة فى مزاد إلكترونيا
كتب عبد الرحمن سيد

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تنظم بوابة المرور الإلكترونية، مزادا على اللوحات المعدنية المميزة والتي تتيح للمواطنين وسائقى السيارات اختيار أى لوحات يريدها وتكون هناك منافسة عليها من المشاركين في المزاد وكان آخرها المزاد على لوحة "أ ه م 1" وصل ثمنها لـ مليون و970 ألف جنيه، ولوحة "س ي ف 1" ووصل التزايد عليها لـ 605 آلاف جنيه، ولوحة "د د د 111" بمبلغ 210 آلاف جنيه، وتم الانتهاء من التزايد عليها، ونوضح بالصور تلك اللوحات..

وبيعت لوحات المزاد الأخير لصالح صندوق تحيا مصر، لتدخل حصيلة اللوحات الجديدة إلى حساب الصندوق دعما لأنشطته وبرامجه الاجتماعية والتنموية.

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