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أعمال صيانة طارئة.. "تاون جاس" لسكان الهرم والدقى: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:23 م
أعمال صيانة طارئة.. "تاون جاس" لسكان الهرم والدقى: لا تنزعجوا من رائحة الغاز تاون جاس
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيتم القيام بأعمال صيانة طارئة بتقاطع شارع المريوطية مع شارع  فيصل، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء فى الساعه  الحادية عشر مساء.
 
كما أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيتم القيام بأعمال صيانه طارئة " بالدقى، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء فى الساعه  الحادية عشر مساء.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر.
 
 
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