أسعار العملات بنهاية التعاملات.. والجنيه الاسترلينى يسجل 23.33 جنيه مصرى

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه 23.33 جنيه للشراء، 23.56 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار 18.65جنيه للشراء، و18.71جنيه للبيع، والريال السعودي سجل سعر 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 23.33 جنيه للشراء، 23.56 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.90 للشراء، 20.09 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.