اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

7020 وحدة سكنية.. مشروعات سكن لكل المصريين تحل أزمة الإسكان بأسوان.. لايف

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:06 م
7020 وحدة سكنية.. مشروعات سكن لكل المصريين تحل أزمة الإسكان بأسوان.. لايف سكن لكل المصريين
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، من مشروع سكن لكل المصريين بمدينة أسوان الجديدة، والذي خلق مجتمعا عمرانيا جديدا، فى مدينة أسوان غرب النيل، وحل أزمة سكنية عانى منها المواطنون فى محافظة أسوان لسنوات طوال.

وتضم المبانى السكنية فى مدينة أسوان الجديدة نحو 7020 وحدة سكنية موزعة على 4 أحياء فى مدينة أسوان الجديدة، وتعد الوحدة كاملة التشطيب ويضاف لها مجتمع عمرانى متكامل مزود ببنية أساسية على أعلى مستوى.

وتعد أسوان الجديدة مدينة واعدة بلغت الاستثمارات فيها نحو 3 مليارات جنيه، ويقام عليها العديد من المشروعات بجانب المشروعات السكنية يوجد مشروع الشريط النهرى الذى يعد واجهة سياحية مميزة بمدخل المدينة ويضم الممشى السياحى والمسرح المكشوف المطل مباشرة على النيل بجانب منطقة الفيلات وغيرها من المشروعات الأخرى.

مشروعات سكن لكل المصريين فى أسوان (1)
 

 

مشروعات سكن لكل المصريين فى أسوان (2)
 

 

مشروعات سكن لكل المصريين فى أسوان (3)
 

 


مشروعات

مشروعات سكنية

سكن لكل المصريين

اسوان

مدينة اسوان الجديدة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الاسكان

اخبار اسوان

اسوان الجديدة


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة