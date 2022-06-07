7020 وحدة سكنية.. مشروعات سكن لكل المصريين تحل أزمة الإسكان بأسوان.. لايف

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، من مشروع سكن لكل المصريين بمدينة أسوان الجديدة، والذي خلق مجتمعا عمرانيا جديدا، فى مدينة أسوان غرب النيل، وحل أزمة سكنية عانى منها المواطنون فى محافظة أسوان لسنوات طوال.

وتضم المبانى السكنية فى مدينة أسوان الجديدة نحو 7020 وحدة سكنية موزعة على 4 أحياء فى مدينة أسوان الجديدة، وتعد الوحدة كاملة التشطيب ويضاف لها مجتمع عمرانى متكامل مزود ببنية أساسية على أعلى مستوى.

وتعد أسوان الجديدة مدينة واعدة بلغت الاستثمارات فيها نحو 3 مليارات جنيه، ويقام عليها العديد من المشروعات بجانب المشروعات السكنية يوجد مشروع الشريط النهرى الذى يعد واجهة سياحية مميزة بمدخل المدينة ويضم الممشى السياحى والمسرح المكشوف المطل مباشرة على النيل بجانب منطقة الفيلات وغيرها من المشروعات الأخرى.











