56.3 % زيادة فى صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2021

كتب: مدحت عادل

أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء نشرة "العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2021" وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) عامى "2020، 2021".

وكانت من أهم المؤشرات بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المـتحـدة الأمريكيـة 2.5 مليار دولار عام 2021 وتمثل 5.8 % من صادرات مصـر للعالم مقابل 1.6 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 56.3٪.

وجاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبة الأولى بنسبـة 47.6 % مـن إجمالى الصادرات للولايات المتحـدة الأمريكية، حيث بلغت 1.2 مليار دولار عام 2021 مقابل 0.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 50.0٪.

بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6.1 مليار دولار عام 2021 وتمثل 7.4% مــن واردات مصـر من العالم مقابـل 4.8 مليار دولار عام 2020 بنسبـة زيـادة قدرها 27.1 %، وجــاءت الواردات مــن حبــوب وأثـمار زيتيــة ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 26.8 % من إجمالــى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغــت 1.6 مليار دولار عام 2021، مقابل 1.5 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيـادة قدرها 6.7 ٪.