4 جامعات أهلية تفتح أبوابها للالتحاق بالبرامج المتميزة العام الدراسى الجديد

كتب محمد صبحى

تواصل الجامعات الأهلية المصرية الأربع (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة) فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي (2022 / 2023 ) ، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021 - 2022 أو العام السابق 2020 / 2021 بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وتشمل الشهادات المعادلة ما يلي، (التعليم الأزهرى، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية)، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.

ويتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل .