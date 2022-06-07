اليوم السابع
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20 مليار دولار صادرات مصر إلى التجمعات الدولية والاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:00 ص
20 مليار دولار صادرات مصر إلى التجمعات الدولية والاتحاد الأوروبى حاويات تجارية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى قيمة صادرات مصر إلى التجمعات الدولية التي ليست مصر عضوا فيها نحو 20 مليار دولار عام 2021 مقابل 11.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 76.9٪.

وجاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمتها 14.6 مليار دولار عام 2021، مقابل 7.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 85.9٪، يليها تجمع النافتا، حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 3.4 مليار دولار عام 2021، مقابل 2.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 44.4٪.

وجاءت فى المرتبة الأخيرة مجموعة تجمع الافتا، حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 51.6 مليون دولار عام 2021، مقابل 151.1 مليون دولار عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت 65.9٪، وفي المقابل بلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 38.1 مليار دولار عام 2021، مقابل 33.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 14.2٪.

وجاءت واردات مصر من الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمتها 21.3 مليار جنيه عام 2021، مقابل 19.2 مليار دولار عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 10.8%، يليها النافتا حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات 6.6 مليار دولار عام 2021 مقابل 5.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 21%.

فيما حلت فى المرتبة الأخيرة تجمع الافتا حيث بلغ إجمالى قيمة الواردات 1.4 مليار دولار عام 2021، مقابل 1.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 2.8٪.


جهاز الاحصاء

صادرات مصر

واردات مصر

الاتحاد الأوروبى


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