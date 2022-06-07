وفد من الجامعات النيجيرية يزور كلية طب عين شمس لبحث سبل التعاون

كتب محمود راغب

استقبل الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس وفدا من بعض الجامعات النيجيرية فى زيارة للكلية، بحضور الدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى، والدكتور أسامة منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية ، والدكتور تامر عمارة استشاري المخ والأعصاب ومدير مكتب العلاقات الدولية والتعاون الدولي بالكلية، والدكتور هاني دبوس أستاذ الأمراض المعدية والمستوطنة المساعد، والدكتور محمد الغنام استشاري القلب والأوعية الدموية.

ضم الوفد البروفيسور إينوسينت أوجاه، رئيس الجامعة الفيدرالية للعلوم الطبية في أوتوكبو، والرئيس الوطني للاتحاد الطبي بنيجيريا، والبرفيسور النفاتي عليو عثمان رئيس جامعة مدينة جومبي، والبرفيسورة إينوبونج إيكبيمي عميد كلية العلوم الطبية في أويو، البروفيسور بكري سعيد عثمان رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية ورئيس جامعة السودان الدولية، والدكتورة أماني عبد الله الشريف مدير المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا ونائب رئيس جامعة عموم إفريقيا.

تأتي الزيارة لمناقشة سبل التعاون بين مجلس رؤساء الجامعات النيجيرية و جامعة عين شمس في مجال التعليم الطبي لتقديم الدعم للجامعات النيجيرية.

وخلال الزيارة، تم عرض فيديو تعريفي عن الكلية وأقسامها وعدد طلابها في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى الطلاب الوافدين، واستعراض نظام الامتحانات بالكلية وقاعاتها، والمعامل الافتراضية ومعامل المحاكاة والمزودة بأحدث التقنيات الحديثة، وكذلك مستشفيات الجامعة والمراكز الطببة التابعة لكلية الطب والتي من بينها مركز أبحاث مصري، بالاضافة إلي الشراكات مع الجامعات العالمية.