وعظ الأقصر الأزهرية تشارك بورش عمل تدريبية لحجاج التضامن الاجتماعى

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت منطقة وعظ الأقصر الأزهرية في ورش عمل تدريبية للحجاج الفائزين بقرعة وزارة التضامن الاجتماعي للعام 1443 لتعريفهم بالنسك والأحكام وكيفية أداء مناسك الحج والعمرة.

وأشار فضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، إلى أنه وبتكليف من فضيلة مولانا الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية تم اختيار مجموعة متميزة من الوعاظ لشرح كيفية أداء مناسك الحج والعمرة بصورة ميسرة للجميع، كما نبين كثيرًا من الروحانيات في هذه الرحلة المباركة، ونجيب على كثير من الأسئلة المطروحة للنقاش في هذا النطاق وكانت الإنطلاقة مساء اليوم من جمعية المحافظة على القرآن الكريم بإسنا.

وكان قد نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والدعاة وباحثي الفتوى، دورة تدريبية لواعظات الأزهر قبل بدء برنامج التوعية بموسم الحج في المطارات والموانئ، وتأتي هذه الدورات في إطار استراتيجية المجمع ودوره في توعية حجاج بيت الله الحرام وشرح مناسك الحج لهم قبيل سفرهم، حيث تتوجه تلك القوافل المقرر انطلاقها إلى: مطار القاهرة الدولي، وبرج العرب، والأقصر، إضافة إلى مينائي سفاجا والسويس؛ على مدار أربعة وعشرين ساعة يوميًا للالتقاء بالحجاج واستثمار فترات انتظارهم بالمطار والرد على استفساراتهم وبيان مناسك الحج .

ويسهم المجمع بشكل فاعل في مثل هذه المواسم الدينية لتلبية الاحتياجات المعرفية للجمهور، بما يحقق رسالة الأزهر الشريف ودوره الدعوي والتوعوي على المستويين المحلي والدولي.