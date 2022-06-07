وصول قافلة مساعدات " تحيا مصر" لمدينة نخل بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

وصلت مدينة نخل بوسط سيناء قافلة مساعدات تحيا مصر وتم توزيعها على الأهالي المستحقين.

وأعلن مجلس مدينة نخل فى بيان، انه بتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبل محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء قافلة المعونات الغذائية المقدمة من صندوق تحيا مصر قوافل دعم الأسر الاولي بالرعاية لرفع المعاناة عن الأسر عن الأسر الفقيرة .

وقال محسن محمد رئيس مركز ومدينة نخل، أنه تم توزيع المعونات علي الأسر الأولى بالرعاية في مدينة نخل والقرى والتجمعات من مواد غذائية ولحوم وبطاطس واجبان، وتم التوزيع عن طريق مجلس مدينة نخل ومديرية التضامن الاجتماعى ، وممثلي جهات الاختصاص، مضيفا ان قوافل تحيا مصر يتواصل وصولها لمناطق نخل فى وسط سيناء ، ويتم توزيعها ، إضافة لقوافل منوعة من جهات خيرية وقوافل طبية وخدمة مجتمع تصل تباعا .

وبدورهم وجه مشايخ قبائل وسط سيناء، الشكر لكافة اجهزة الدولة على الدفع بهذه المساعدات المهمة للأهالي فى مناطق وسط سيناء .

وسبق وأعلن محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء، انه بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل 100٪ ، لافتا إلى أن مدينة نخل سجلت المركز الاول علي مستوي محافظة شمال سيناء في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، حيث تشهد تواصل العمل في إنشاء موقف سيارات عمومي وسط مدينة نخل بوسط سيناء للربط بين المحافظات، وهو اول موقف سيارات مجهز فى المنطقة .

وأضاف رئيس مركز ومدينة نخل ان الموقف الجديد علي مساحة 9.5 فدان بتكلفة 21 مليون جنيه، وهو ضمن مشروعات تقوم بها الدولة فى مدينة نخل لتوفير الخدمات المنوعة للمواطنين.



وصول قافلة المساعدات (1)



وصول قافلة المساعدات (2)



وصول قافلة المساعدات (3)



وصول قافلة المساعدات (4)



وصول قافلة المساعدات (5)



وصول قافلة المساعدات (6)