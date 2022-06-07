وزير الطيران المدنى: التوسع فى استخدام التكنولوجيا الرقمية فى مقدمة أولوياتنا

كتب أحمد مصطفى

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة جيفرى جو الرئيس التنفيذى لتحالف ستار العالمى، بحضور الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

فى بداية اللقاء، أعرب وزير الطيران عن سعادته بزيارة رئيس تحالف ستار لمصر، حيث قدم التهنئة له بمناسبة الاحتفال بمرور ٢٥ عاما علي إنشاء تحالف ستار العالمى.

يأتى ذلك في ضوء حرص وزارة الطيران المدني علي التواصل والتنسيق المشترك على المستوى الدولى مع كافة المنظمات والجهات المعنية بصناعة النقل الجوى.

كما تبادل وزير الطيران مع رئيس تحالف ستار الرؤى حول مستجدات صناعة النقل الجوي حول العالم في ظل التحديات الصعبة التي تواجه الصناعة، وكذلك التوسع فى استخدام التكنولوجيا الرقمية فى منظومة الطيران، والدور الذي تسهم به وزارة الطيران في ملف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية والمبادرات التي تقوم بها مصرللطيران فى هذا الشأن تحت مظلة تحالف ستار فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27 خلال فى نوفمبر القادم.

كما تم استعراض الدور الذي يقوم به مطار القاهرة كمطار محوري بالمنطقة فى إطار خطة وزارة الطيران وفق توجيهات الدولة لرفع الطاقة الاستيعابية بالعديد من مطارات الجمهورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وكذلك دور مصر للطيران كعضو فعال في تحالف ستار وممثل له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والخطط الحالية والمستقبلية للشركة الوطنية في إطار استراتيجية تطوير الخدمات التي تنتهجها الشركة حالياً لخدمة عملاء مصرللطيران والتحالف.

وأعرب جيفرى جو رئيس تحالف ستار عن سعادته بلقاء وزير الطيران المدنى، حيث قدم التهنئة لكل من وزير الطيران المدنى ورئيس الشركة القابضة لمصرللطيران بمناسبة الاحتفال بمرور ٩٠ عاما علي إنشاء الشركة الوطنية، مؤكدا أهمية الدور الذى تقوم به مصر للطيران فى تحالف ستار في دعم وتطوير المبادرات الرقمية الجديدة لجعل تجربة السفر أكثر راحة وسهولة.

ويذكر أن تحالف ستار يعد أكبر تحالف لشركات الطيران العالمية ويضم حاليا 26 شركة طيران من بينها "مصر للطيران" التي انضمت إليه في عام 2008 لتصبح العضو الحادي والعشرين في التحالف وتتسع شبكة خطوط أعضائه لأكثر من 1300 مطارا في 195 دولة حول العالم.