واشنطن مستعدة للتعاون الدبلوماسى مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

وكالات

أعرب الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم، عن استعداد واشنطن للتعاون الدبلوماسي مع بيونغيانغ دون شروط مسبقة، لافتا إلى أن بلاده لم تتلق بعد رد فعل إيجابي من بيونج يانج.

وفقا له، حتى الآن لم تتلق واشنطن رد فعل إيجابي على مثل هذا الاقتراح. بالإضافة إلى ذلك، أشار سونغ كيم إلى أن بيونغ يانغ لم تستجب للنداءات الأمريكية التي تم تسليمها من خلال وساطة أطراف ثالثة، ولم تعرب عن أي اهتمام بإقامة حوار بين الدولتين.

في الوقت نفسه، شدد الممثل الخاص للولايات المتحدة على أن واشنطن لا تحدد أي مواعيد نهائية مصطنعة، يصبح بعدها التفاعل مع كوريا الديمقراطية مستحيلا.

وأطلقت كوريا الشمالية يوم الأحد، ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى من عدد من المواقع باتجاه بحر اليابان، في اختبار صاروخي هو الـ 18 لكوريا الديمقراطية منذ بداية العام. وكما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، ردا على ذلك، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إطلاق صواريخ.