اليوم السابع
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هيئة الرعاية الصحية: استخدام الميتافيرس يهدف لتنشيط السياحة العلاجية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 05:59 م
هيئة الرعاية الصحية: استخدام الميتافيرس يهدف لتنشيط السياحة العلاجية ميتافيرس
أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور فتحي سعد الدين مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن هناك أنواع مختلفة من السياحة، فهناك السياحة الشاطئية والثقافية والمعارض، وهناك السياحة العلاجية، وهى التى توفر للسائح خدمة طبية، ومعها جولات سياحية، موضحًا أن الهيئة تستخدم الميتافيرس لتعريف الأجانب بالهيئات الخاصة بالرعاية الصحية.
 
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أنه تم استخدام التكنولوجيا في المؤتمر الطبى الأفريقى الأول، مشيرا إلى أنه تم التعرف فى جولة افتراضية على منشآت الهيئة فى 3 محافظات الإسماعيلية والأقصر وبورسعيد، من مستوى الخدمات والتجهيزات والخدمة الفندقية عالية الجودة في هذه المنشآت.
 
ولفت إلى أن منشآت الهيئة على أحدث طراز وتصميمها الفندقي الطبي على أعلى مستوى، وتتبع المقاييس العالمية، مؤكدا أن الهيئة ستكون من أوائل المنشآت الطبية والحكومية التى يكون لها تواجد في عالم الميتافيرس.
 
وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إطلاقها استخدام تقنية الميتافيرس "الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد" لأول مرة بمصر للترويج لمشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، لدى المتعاملين من العرب والأفارقة والأجانب.

الرعايه الصحيه

ميتافيروس

الصحه

المؤتمر الطبي


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