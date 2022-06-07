هنا توجد أسماك القرش.. اعرف أخطر مواقع غوص بالبحر الأحمر يعشقها المحترفون

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم البحر الأحمر عشرات مواقع الغوص المختلفة علي طول ساحل البحر الأحمر، قد يصل عددها الي أكثر أكثر 60 موقعا منها المواقع التي يقصدها الغواصون المحترفون والتي تعيش فيها الكائنات البحرية الخطرة مثل القروش إلا أن للمحترفين خبرة في التعامل معها والغوص بسلام بجانبها ومشاهدتها .. تعرف على تلك المواقع.

موقع غوص الأخوين الشهيرة بمرسى علم وكذلك الفنستون، وشعاب ديدولوس ريف، الشهيرة، ومع مرور الزمن أصبحت تلك المناطق اهم مراكز غوص بالبحر الأحمر لمشاهدة القروش والرحلات البحرية الهامة.

من جانبه قال أشرف القاضى، مدير مركز غوص شمال مرسى علم، أن الاخوين والفنستون، اطلق عليها بيت القرش لتواجد اعداد كبيرة من القروش بها، واصبحت اهم مناطق ترويج لسياحة الغوص على مستوى العالم، حيث يصل خصيصا سياح من كل أنحاء العالم لمشاهدة القروش والغوص فى أعماق البحر الأحمر، ولا يقصدها الا المحترفين في الغوص.

وأضاف مدير مركز غوص جنوب البحر الأحمر، أن مواقع غوص الفنستون والاخوين، القريبين من بعضهم البعض يعدان أكبر مواقع الغوص طلبا بالنسبة للمهتمين برياضة الغوص وخاصة من الأوربيين، وتقع تحديدا شعاب الفنستون أو كما يطلق عليها بيت القرش على بعد 22 كم شمال شواطئ مرسى علم.

كما تقع شعاب جزر الأخوين على بعد 70 كيلو متر من سواحل جنوب القصير، وهى من اشهر مواقع الغوص فى البحر الأحمر واغناها بالكائنات البحرية، ويوجد بها أكثر من 370 نوع من الأسماك المختلفة، بينها اسماك القرش ولذلك اصبحت من أهم مواقع الغطس عالميا.

من جانبه قال أحمد يوسف غواص أن من مواقع الغوص الأكثر شهره فى البحر الأحمر شعاب كارلس ريف التى تقع بالقرب من شواطئ مدينة الغردقة، وهى من أجمل مواقع الغطس فى الغردقة، بفضل ما تحتويه من الغابات المرجانية الكثيفة، وأن تلك الغابات جعلتها بيئة مناسبة للعديد من الكائنات البحرية وأنواع الأسماك المختلفة والضخمة، منها القروش وخاصة أبو مطرقة النادر، وأسماك الجاك، والتونة والبركودة المفترسة

ووصف يوسف شعاب كارلوس ريف بأنها تتكون من برجين مرجانيين يقتربان من سطح الماء، ويبلغ عمق الوادى بينهما حوالى 16 مترًا، ويكون بذلك مناسبًا للغطاسين الأقل خبرة، موضحا أن هناك من الحانب الشرقى من البرجين وعلى بعد 40 مترًا تقريبا يمكن مشاهدة كهوف من الشعاب المرجانية.