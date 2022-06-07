هل يظهر لقاح يحمي البشر من جدري القرود؟ تقرير يجيب

فاطمة ياسر

طالب عالم المناعة نيقولاي كريوتشكوف بضرورة ابتكار لقاح مضاد لجدري القرود، لأنه من الصعب السيطرة على انتشار المرض خاصة في المناطق الموبوءة، وفي حال وجد اللقاح ضد المرض سيكون أكثر فعالية من لقاح الجدري البشري، وسيكون بالإمكان تطعيم سكان المناطق الموبوءة، وهذه أفضل طريقة لتطويق المرض على مستوى العالم.

وأصيب العالم بحالة من القلق بعد ظهورإصابات عديدة من جدري القرود، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي من هم الأشخاص الذين يحتاجون إلي تلقي لقاح جدري القرود، وذلك وفقا للتقرير المنشورعبر وكالة " نوفوستي".

أوضحت الوكالة خلال تقريريها، أن عالم المناعة نيقولاي كريوتشكوف كشف عن الأشخاص المعرضة لخطر الإصابة بجدري القرود ويحتاجون إلى التطعيم ضده، ولذا يجب أن تعمل المؤسسات الصحية بفعالية، فلن يصبح مرض جدري القردة تهديدا علي العالم.

وأشارعالم المناعة، أن اتخاذ التدابير اللازمة ضد جدري القرود يعد من الحيل المهمة التي يجب التعامل معها تجنبا للإصابة وانتشار المرض، فاختيارالإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس يعتمد على الموقف المحدد، مشيرا إلي أن تطعيم الفئات المعرضة للإصابة أو لخطر ضد مرض الجدري، ومنهم الأطباء بسبب أنهم بحكم مهنتهم يتعاملون ويتواصلون مع المرضى وهذا يعرضهم للإصابة.

وأضاف عالم المناعة، أنه يصعب السيطرة على انتشار جدري القرود إلا بابتكار لقاح خاص ومضاد للمرض، لأنه بدون وجود لقاح سيصعب السيطرة علي الفيروس.