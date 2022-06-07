اليوم السابع
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هشام طلعت مصطفي يدعو السائحين لزيارة الأقصر.. ويؤكد: فندق فورسيزونز الجديد يجذب نوعية مميزة من السياح.. وبدء التشغيل نهاية 2024

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 07:28 م
هشام طلعت مصطفي يدعو السائحين لزيارة الأقصر.. ويؤكد: فندق فورسيزونز الجديد يجذب نوعية مميزة من السياح.. وبدء التشغيل نهاية 2024 هشام طلعت مصطفي

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دعا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، السائحين من كافة أنحاء العالم لزيارة مدينة الأقصر، نظرا لما تشهده المدينة من طفرة كبيرة في الاكتشافات الأثرية والمعابد الفرعونية الضخمة وعدد كبير من المقاصد السياحية.  
 
وصرح هشام طلعت مصطفي، على هامش وضع حجر أساس فندق فروسيزونز الأقصر بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق اليوم الثلاثاء، بأن الفندق الجديد في قلب مدينة الأقصر سيكون بمستوى خدمي وغرف مميزة، وانه خطوة لاجتذاب نوعية مميزة من السياح الأجانب من كافة دول العالم، وسيكون إضافة هامة للسياحة في مصر. 
 
وأكد طلعت مصطفى، أن فورسيزونز الأقصر من المقرر تشغيله في نهاية عام 2024 متوقعاً إسهام هذا المشروع في زيادة التدفقات السياحية، حيث يضم 201 جناح بخلاف المطاعم وحمامات السباحة وقاعات الاجتماعات، فهو فندق يقدم خدمات متكاملة، ويتيح حوالي 3 آلاف فرصة عمل سنوياً.
 
هشام طلعت مصطفي (1)
 

هشام طلعت مصطفي (2)
 

 


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