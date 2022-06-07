ناشئو المصارعة بالأقصر يحصدون مراكز متقدمة بلقاء المشروع القومى للموهبة بالإسكندرية

الأقصر – أحمد مرعى

حقق ناشئو المصارعة بفريق الأقصر مراكز متقدمة، فى ختام فعاليات اللقاء التنافسي التقييمي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، والذي أقيم بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية فى الفترة من 31 مايو حتى 3 يونيو الجارى، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عصام النوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، والدكتور محمد حمدى مدير عام إدارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وبدعم من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، حقق ناشئي المصارعة فريق الأقصر ابطال المشروع القومي للموهبة مراكز متقدمة وقد حصل اللاعب عبد الرحمن حماده وزن 44 كيلو حره على المركز الثاني ميدالية فضية، واللاعب محمد عاصم وزن 52 كيلو حره المركز الثاني ميدالية فضية، واللاعب بدر رأفت وزن 28 كيلو رومانية المركز الثاني ميدالية فضية، واللاعب محمد عيد وزن 52 كيلو حره المركز الخامس، واللاعب يوسف أحمد وزن 75 كيلو رومانية المركز الخامس.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه يأتي تنفيذ هذا اللقاء التنافسي التقييمي للاعبى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي برعاية وزارة الشباب والرياضة ، وتبنى الوزارة للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي الذي يعد من أهم المشروعات القومية الواعدة لمشروع البطل الأوليمبي ، وان ناشئين المصارعة هم المستقبل لرفع اسم مصر فى المحافل الرياضية الدولية.

ويضاف هذا الفوز لأبطال المحافظة بتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة وتحت قيادة وتدريب محمود صابر مشرف عام المشروع والكابتن بهاء جرجاوي إداري المركز والكابتن غريب سيد والكابتن ابراهيم بغدادي مدربين المشروع.