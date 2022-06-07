نائب محافظ المنيا يشهد اجتماعا لحصر وحوكمة أبراج المحمول عبر الفيديو كونفرنس

المنيا – حسن عبد الغفار

أناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، لحضور الاجتماع الخاص بتراخيص أبراج شبكات المحمول على مستوى المحافظة، عبر الفيديو كونفرنس، وذلك بمشاركة ممثلي وزارة التنمية المحلية وجهاز تنظيم الاتصالات وجهاز شئون البيئة، وممثلي شركات المحمول، وذلك لحصر وحوكمة جميع أبراج شبكات المحمول بالمحافظة.

استعرض نائب المحافظ، التطبيق الخاص ببوابة تراخيص شبكات المحمول والتي تم الإعداد والتنفيذ لها من قبل وحدة البنية المعلوماتية التابعة لإدارة التحول الرقمي بالمحافظة، وذلك لتعميمها على مستوى المحافظات وتعظيم الاستفادة منها، في رصد وتحديد مواقع شبكات المحمول والمحطات المتواجدة عليها، لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة في ذلك الشأن.

أكد نائب المحافظ، أن الهدف من إعداد وتصميم تلك البوابة هو التسريع في استصدار التراخيص الخاصة بتلك الشبكات وتوفير المواقع والبيانات الخاصة بها، مما يتيح الفرصة في تكوين خريطة نظم معلومات جغرافية لتلك المواقع ومدى دراسة توزيع الخدمات، وذلك ضمن سياسة الدولة للرقمنة واتجاها نحو منظومة التحول الرقمي الجديدة.



نائب محافظ المنيا يتابع اجتماع حصر شبكات المحمول



نائب محافظ المنيا يتابع اجتماع حصر شبكات المحمول



نائب محافظ المنيا يتابع اجتماع حصر شبكات المحمول (4)



نائب محافظ المنيا يتابع اجتماع حصر شبكات المحمول



نائب محافظ المنيا يتابع اجتماع حصر شبكات المحمول



نائب محافظ المنيا يتابع اجتماع حصر شبكات المحمول



نائب محافظ المنيا يتابع اجتماع حصر شبكات المحمول