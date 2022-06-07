نائب محافظ السويس يتفقد أعمال إصلاح خطوط الصرف الصحى ومياه الشرب

فريق المحافظات

قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس بمتابعة أعمال إصلاح خطوط الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظة .

وقال الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، إن المحافظ اللواء عبد المجيد صقر طلب سرعة الانتهاء من إعمال إصلاح خط الطرد 700 مم داخل محطة صرف صحي بحي السويس والتوجيه بضخ مياه الشرب فور الانتهاء من أعمال الإصلاح .

أضاف أنه جار تركيب محبس 8 بوصة بمنطقة العوايد وربطه بالشبكة العامة على خط 1200 بطريق ناصر بناء علي توجيهات المحافظ بتغيير الخط المتهالك، والذي يواكب أعمال تطوير شارع ناصر كما تجري الأعمال لإنجاز العمل بخط 500مم لتدعيم خطوط مياه الشرب بالمنطقة.

وكانت محافظة السويس قد أعلنت عن قطع مياه الشرب عن أحياء السويس لمده ٢٤ ساعة بدأت من الثانية عشر منتصف الليل.