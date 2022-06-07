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موجة شديدة الحرارة وشبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:05 م
موجة شديدة الحرارة وشبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم، الثلاثاء، وحتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على الأنحاء كافة .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

-الثلاثاء 7 يونيو:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة

-الأربعاء 8 يونيو:

ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجات ، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

-الخميس 9 يونيو والجمعة 10 يونيو:

نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

-السبت 10 يونيو:

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

-الأحد 12 يونيو:

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة


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