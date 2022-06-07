منسق أممى: الصومال يتجه نحو مجاعة وهناك كارثة تلوح فى الأفق

كتب عبد الوهاب الجندى

قال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الصومال اليوم الثلاثاء، إن الصومال يتجه بالتأكيد نحو مجاعة وهناك كارثة تلوح في الأفق.

وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة، إن قرابة ربع مليون شخص يواجهون الجوع في الصومال مع تفاقم الجفاف واقتراب أسعار الغذاء العالمية من مستويات قياسية مرتفعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصومالية.

وأضافت الوكالات، أن الأمطار في الدولة الواقعة بالقرن الأفريقي كانت قليلة في رابع موسم أمطار على التوالي وأن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من أن معدل هطول الأمطار سيكون متوسطا في موسم الأمطار المقبل في وقت لاحق من هذا العام، بينما يشهد العالم المزيد من التقلبات المناخية.

وقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" من أوضاع الأطفال في القرن الإفريقي، موضحة أن التركيز العالمي المنصب على الأوضاع في أوكرانيا فقط يهدد بحدوث "انفجار وشيك" في وفيات الأطفال في القرن الإفريقي.

وأكدت المنظمة ضرورة أن يلتفت العالم إلى مسائل أخرى غير الحرب في أوكرانيا، ويتصرف على الفور، مشددة بالقول "إذا لم يوسع العالم نظره بعيدا عن الحرب في أوكرانيا وتصرف على الفور فإن انفجارا في وفيات الأطفال على وشك الحدوث في القرن الأفريقي".

وقالت نائب المدير الإقليمي لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا بالمنظمة رانيا " إن هناك ما يقدر بنحو 386 ألف طفل في الصومال، بزيادة نسبتها 15 % خلال خمسة أشهر، الآن في حاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد الشديد الذي يهدد حياتهم.