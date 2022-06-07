ممثل الصحة العالمية: مصر وصلت لمرحلة متقدمة ومتميزة فى الأدوية واللقاحات

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، انه تم عقد جلسة خاصة خلال المؤتمر الأفريقي، Africa Health Excon عن دور المنظمة ومساندة الدول لإنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية الآمنة والفعالة، وتوطين الأدوية فى مختلف الدول النامية والدول الافريقية، مع سلامة وكيفية إعطاء الدعم التقنى والفنى ووضع القوانين لمساندتهم.



الصحة العالمية

وأوضحت، إن 71% من الدول بالعالم ليس لديها هيئات دائية متميزة وتعتبر مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وثانى دولة افريقية متميزة وتحصل على الاعتماد، موضحة أننا نعمل على تشجيع التكاتف بين الدول وتطوير الأبحاث وتطبيقها فى مختلف الدول، موضحة إن مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة ومتميزة فى الأدوية واللقاحات، ونرى تميزا أعلى يصل للدرجة الرابعة من النضج ونرغب فى أن تقوم مصر بتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الدول الأفريقية.



الصحة العالمية1

من جانبها قالت الدكتورة هدى لانجر مستشارة بمنظمة الصحة العالمية بالمكتب الاقليمى لشرق المتوسط، اليوم عقدنا جلسة عن دور منظمة الصحة العالمية للتعاون مع البلدان لتحسين الرقابة الدوائية لتوفير الأدوية ذات الجودة العالية، موضحة أن منظمة الصحة العالمية تعمل على مساعدة الدول للوصل للأدوية الآمنة والفعالة وبجودة عالية وانتاجها فى الدول النامية وأن تكون اللقاحات والأدوية معتمدين من المنظمة ومن الجهات التنظيمية العالمية، والاعتراف بها على مستوى العالم لتحصل على ثقة مستخدميها، ونسعى لتوفير التنكولوجيا فى البلدان الأفريقية والبلدان النامية، مؤكدة ان مصر أصبحت لديها هيئة دواء معتمدة من المنظمة وبالتالى أصبحت منتجاتها من الأدوية واللقاحات معترف بها، وبالتالى قادرة على تصدريها للخارج.