مقتل طالبة على يد والدتها وخالها بعد ضربها لتقويم سلوكها فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

لقيت طالبة مصرعها على يد والدتها وخالها بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا فى محافظة المنوفية، وذلك ضربها حتى فارقت الحياة.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بمصرع الطالبة "شهد ع" على يد والدتها وخالها بعد أن قاما بضربها لتقويم سلوكها، لكن الضربات أودت بحياتها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قويسنا المركزى.

وبالانتقال والفحص تمكنت وحدة مباحث قويسنا من القبض على الأم وشقيقها، واعترفا بضرب الطالبة لتقويم سلوكها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.