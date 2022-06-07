مفتى كازاخستان: مواجهة الجماعات الإرهابية لا يكون إلا بالسير على مسار الأجداد

كتب: لؤى على

أكد الدكتور نوريزباى حاج تاجانولي، مفتي كازاخستان، أن الحكومة في كازاخستان وضعت خطة لمكافحة حركات التطرف القادمة من الخارج من أجل تعزيز القيم الدينية لتحقيق وحدة المجتمع الإنسانى.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر "التطرف الديني: المنطلقات الفكرية، واستراتيجيات المواجهة" الذي نظَّمه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مضيفًا أن الدولة في كازاخستان وضعت برنامجًا لإعادة التأهيل وهو تأهيل منتظم لمن وقع في براثن التطرف.

وأضاف فضيلته أن الحفاظ على الدين الحنيف ومواجهة الجماعات الإرهابية لا يكون إلا بالسير على مسار الأجداد، ومسار الدين الصحيح.