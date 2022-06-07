مفتى القدس: ما يتعرض له الشعب الفلسطينى يقع تحت مسمى التطرف الدينى

كتب: لؤى على - تصوير كريم عبد العزيز

قال الشيخ محمد حسين، مفتى القدس، إن الأديان عندما تلتقي وتتحاور تصنع السلام للإنسانية، وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني يقع تحت مسمي التطرف الدينى، فأرضنا تصادر ومقدستنا تمتهن وتندس لأن أولئك المتطرفون الدينيين يريدون ان يسلبوها من المسلمين ويضموها للديانة اليهودية.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، تحت عنوان "التطرف الديني: المنطلقات الفكرية.. واستراتيجيات المواجهة"، برعاية رئيس مجلس الوزراء، نتطلع لتوصيات تخدم البشرية ايا كانت ديانتها .

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر هو التجمع الأكبر لنخبة من المسئولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين ورجال الدين الذين يجتمعون من أجل تبادل الخبرات والتعاون لتجفيف منابع الإرهاب، وهو مؤتمر يؤكد استعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة العربية والعالم أجمع، ومن المنتظر أن يعلن المؤتمر عن عدد من المشاريع والمبادرات المهمة، من بينها: موسوعة المرجع المصري لدراسات التطرف، إطلاق أكاديمية سلام، إطلاق تطبيق منارات الإلكتروني لمكافحة التطرف، إطلاق الذاكرة الرصدية للتطرف، فضلًا عن إصدارات متنوعة حول ظاهرة التطرف والإرهاب.

المؤتمر يحضره ممثلون عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء، والقيادات التنفيذية، والمفتون، ورجال الفكر والإعلام من 42 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والهند وبولندا وسنغافورة والمغرب وتونس والجزائر ودول أفريقيا وغيرها.



































