اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة بترعة الناصر فى البحيرة.. بالأسماء

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:00 م
مصرع شخصين وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة بترعة الناصر فى البحيرة.. بالأسماء الحادث
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد مركز  النوبارية بمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء حادث سير مروع بعد انقلاب سيارة بترعة الناصر بالقرب من طريق القاهرة -الاسكندرية الصحراوى  .
 
أسفر  الحادث عن مصرع  فتاتين غرقا وإصابة 4 فتيات بكسور وكدمات وسحجات مختلفة بانحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية لتلقي العلاج اللازم
 
كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، بالفحص تبين انقلاب سيارة بترعة الناصر بالقرب من طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي  عند كوبرى الروضة مما أدى إلى  غرق فتاتين وإصابة 4 اخرين.
 
وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام  تحت تصرف النيابة العامة  وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى لاسعافهم  وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
 
على الفور هرعت سيارات الاسعاف وانتقلت القيادات الامنية ورجال الانقاذ النهرى الى مكان الواقعة لانتشال ضحايا الحادث.
 
 والمتوفيات هم" أمل م.ح،21 عاما وجنات ع.ح 15 عاما بينما أصيبت كل من: زينب م.و، 18 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، حنان ا.ا، 30 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، رحمة ع.ف، 16 عاما، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، دعاء ع.ا، 14 عاما، ، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 
البحث عن جثة فى البحيرة
البحث عن جثة فى البحيرة

ترعة بالبحيرة
ترعة بالبحيرة

حادث تصادم فى البحيرة
حادث تصادم فى البحيرة
 
 

 


انقلاب سيارة

غرق فتاتين

محافظة البحيرة

مركز النوبارية

صحراوي البحيرة

حوادث البحيرة


الموضوعات المتعلقة

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 01:04 م

مصرع صيدلى وإصابة سائق فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:24 ص

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الزعفرانة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:51 ص

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بسوهاج

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:16 م

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق طنطا المحلة

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:01 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة