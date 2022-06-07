مصرع شخصين وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة بترعة الناصر فى البحيرة.. بالأسماء

أسفر الحادث عن مصرع فتاتين غرقا وإصابة 4 فتيات بكسور وكدمات وسحجات مختلفة بانحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية لتلقي العلاج اللازم

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، بالفحص تبين انقلاب سيارة بترعة الناصر بالقرب من طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي عند كوبرى الروضة مما أدى إلى غرق فتاتين وإصابة 4 اخرين.

وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى لاسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

على الفور هرعت سيارات الاسعاف وانتقلت القيادات الامنية ورجال الانقاذ النهرى الى مكان الواقعة لانتشال ضحايا الحادث.

والمتوفيات هم" أمل م.ح،21 عاما وجنات ع.ح 15 عاما بينما أصيبت كل من: زينب م.و، 18 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، حنان ا.ا، 30 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، رحمة ع.ف، 16 عاما، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، دعاء ع.ا، 14 عاما، ، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.