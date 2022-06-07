مصرع سيدة سقطت من شرفة منزل بالمحلة والأمن يفحص البلاغ

الغربية مصطفى عادل

شهدت منطقة منشية البكري التابعة لقسم ثان المحلة بمحافظة الغربية مصرع سيدة اثر سقوطها من شرفة شقة ببرج سكني وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية اخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة من اهالي منطقة منشية البكري بالعثور على جثة سيدة ملقاة في الشارع.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة ملقاة من الطابق الثالث وتم نقل الجثة للمشرحة ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لكشف غموض وملابسات الجريمة.