مشروبات طاقة منزلية تمنح طفلك النشاط في الصيف

كتبت إيناس البنا

مع دخول العطلة الصيفية، هناك أطفال يحتاجون إلى أقصى قدر من الطاقة للبقاء نشطين والركض هنا وهناك طوال اليوم، ومن المهم جدًا تعليم النشاط البدني للأطفال منذ الطفولة لأن هذا يمنعهم من السمنة والمشاكل الصحية ذات الصلة.

هناك الكثير من مشروبات الطاقة وغيرها من المشروبات الفورية التي يمكنك أن تجدها في السوق معلن عنها على أنها آمنة للأطفال، ولكنها ليست صحية كما يبدو، لذلك ، من الأفضل إعطاء شيء مثل طبيعى لطفلك لتنشيطه.

مشروبات طاقة منزلية الصنع للأطفال



فيما يلي وفقا لموقع " onlymyhealth" مشروبات طاقة صحية للأطفال يمكن صنعها بسهولة في المنزل من جميع المكونات الصحية والطبيعية.

مشروب الصباح من الموز واللوز



فى العطلة الصيفية، في معظم الأوقات لا يأكل الأطفال وجبة الإفطار ولكنهم يلعبون لساعات، وفي مثل هذه الحالة، يمكنك منحهم مشروب الطاقة هذا الصباح لبدء يومهم ببعض التغذية التي تبقيهم ممتلئين أيضًا لعدة ساعات

في الخلاط ، أضيفي موزة ناضجة ، وبعض الزبادي ، والحليب ، ومسحوق اللوز أو اللوز المنقوع ومسحوق بذور الكتان المحمص، امزج هذا جيدًا لعمل عصير، يمكنك إضافة 1-2 مكعبات ثلج لجعلها باردة ومنعشة.

عصير الجزر والبرتقال



إذا كان طفلك يحضر أي نشاط صيفي، فعليك إطعامه فطورًا جيدًا ثم هذا العصير الذي سيساعده في الحفاظ على رطوبته ونشاطه خلال الفصل.

خذ عصير برتقال واحد وجزرة طازجة.

أضف 1 ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الكتان المحمص لهذا العصير.

امزج جيدا واعطيه لابنك.

مشروب المانجو بالزبادى



مشروب الزبادي الحلو هو شيء نحب جميعًا تناوله خلال فصل الصيف، مع الزبادي وبعض خلاصة التبريد (مثل المانجو) والسكر والمكسرات ، يعتبر أفضل مشروب خاص للحفاظ على برودة معدتك أثناء الطقس الحار.

يمكنك صنع المانجو لطفلك كبديل رائع لمشروبات الطاقة المعبأة.

سموثي فواكه مشكلة



إذا كان طفلك يكره تناول الفاكهة ، يمكنك صنع عصير الفاكهة المختلط له مذاقه رائعًا ومغذي جدًا ، يمكنك وضع أي فاكهة لعمل هذا العصير، من الأفضل إضافة جميع الفواكه الموسمية المتاحة لمنحهم أقصى قدر من التغذية.