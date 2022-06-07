"محمد" معيد فى كلية أصول الدين بالزقازيق ينشد المدائح ويكتب أشعارا وطنية.. لايف

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، مع معيد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر برع فى كتابة الشعر والأغاني الوطنية والمدائح النبوية.



وقال الدكتور محمد فتحى معيد بكلية أصول الدين، جامعة الأزهر فرع الزقازيق، أنه يعشق المدائح النبوية وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه منذ نعومة أظافره بارع في تأليف الأشعار الدينية والوطنية وألف للعديد من القصائد الشعرية فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.



وأضاف، أنه اكتشف أن صوته جميل بعدما أعجب به والده ووالدته فى صغره وبدأ يشدو بعدها فى طابور الصباح فى المعهد الأزهرى الخاص به، وبعدها انتقل إلى الجامعة ووسع نشاطه وأصبح يؤلف ويلحن ويغنى الأغانى الدينية التى بها تعليم وتهذيب المستمع.

وقال، إنه أصبح لديه رصيد كبير من الأغانى الوطنية والدينية، وكون فريقا غنائيا بالكلية يحفظ أغانيه ويرددها فى المحافل الكبرى.