"محمد" أقصر سمكرى سيارات بالمنوفية: العربيات عندى بتقف طوابير.. صور

فريق المحافظات

لم تمنعة إعاقته بأنه من قصار القامة، فظل يعاند الظروف إلى أن أصبح أشهر سمكرى سيارات بمحافظة المنوفية، وأصبحت السيارات تقف أمام ورشته بالطوابير.

قال الأسطى محمد، أسطورة السمكرة وأشهر سمكرى بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، رغم أن الله خلقه من ضمن ذوى الهمم بأن أصبح من قصار القامة، إلا أنه حارب من أجل الحياة، منذ صغره ليلتحق بورشة سمكرة لتعلم المهنة رغم صعوبتها عليه إلا أنه كان لديه حلم وطموح أن يكون له ورشة خاصة به، دون أن تعيقه الإعاقة.

وقال الأسطى محمد: الإعاقة بالعقل وليست بالجسد، وطالما أن العقل يفكر إذن فالإنسان قادر على العطاء، مؤكدا أن إعاقة الجسد لم تعقه يوما عن العمل، لافتا إلى أنه يعمل بالمهنة منذ 35 سنة، وأن إعاقته لم تؤثر على عمله وأنه يستطيع العمل بكل الطرق والأدوات المساعدة له من أجل إنهاء عمله.

وتابع الأسطى محمد، أنه يستعين بكرسى أو برميل، للوقوف عليه للوصول إلى كل أجزاء السيارة المراد إصلاحها، مؤكدا أن الصنعة التى تعلمها تمكن من خلالها أن يصلح السيارة دون الحاجة إلى قطع أجزاء منها واستبدالها، وأنه يتمكن من الإصلاح بكل الطرق الممكنة للحفاظ على لى السيارة وعلى قيمتها.



اثناء العمل (4)



الاسطى محمد اثناء العمل (1)



الاسطى محمد اثناء العمل (2)



الاسطى محمد اثناء العمل (3)



الاسطى محمد اثناء العمل (4)