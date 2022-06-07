محافظ قنا يعلن استئناف اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين بمراكز المدن

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن استئناف اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين بمراكز مدن المحافظة المختلفة بشكل أسبوعي، للتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع، انطلاقا من حرصه على فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وتخفيفا عليهم من تحمل أعباء الانتقال إلى ديوان عام المحافظة لعرض شكواهم على القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إنه سيتم تنظيم اللقاء الجماهيري الأول بمركز أبوتشت، يوم الإثنين المقبل الموافق 13 يونيو الجاري، وسيتم الإعلان عن مقر اللقاء الجماهيري في وقت لاحق على صفحة " مكتب إعلام محافظة قنا "على الفيسبوك"، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة التوزيع الجغرافي في تنظيم تلك اللقاءات، حيث سيتم اختيار أحد مراكز الشمال، يليه أحد مراكز الجنوب.

يُذكر أنه منذ تولى اللواء أشرف الداودى محافظاً لقنا في نوفمبر 2019، قرر تنظيم اللقاءات الجماهيرية لبحث شكاوى المواطنين أسبوعيا بمراكز المدن بدلا من ديوان عام المحافظة، تخفيفا على المواطنين، واستمر تنظيم اللقاءات بالمدن، حتى إنتشار جائحة كورونا، وتوقفت بعد ذلك بسبب الجائحة.