اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يعلن استئناف اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين بمراكز المدن

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:50 م
محافظ قنا يعلن استئناف اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين بمراكز المدن لقاء المواطنين
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن استئناف اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين بمراكز مدن المحافظة المختلفة بشكل أسبوعي، للتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع، انطلاقا من حرصه على فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وتخفيفا عليهم من تحمل أعباء الانتقال إلى ديوان عام المحافظة لعرض شكواهم على القيادات التنفيذية

 

وقال محافظ قنا، إنه سيتم تنظيم اللقاء الجماهيري الأول بمركز أبوتشت، يوم الإثنين المقبل الموافق 13 يونيو الجاري، وسيتم الإعلان عن مقر اللقاء الجماهيري في وقت لاحق على صفحة " مكتب إعلام محافظة قنا "على الفيسبوك"، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة التوزيع الجغرافي في تنظيم تلك اللقاءات، حيث سيتم اختيار أحد مراكز الشمال، يليه أحد مراكز الجنوب.

 

يُذكر أنه منذ تولى اللواء أشرف الداودى محافظاً لقنا في نوفمبر 2019، قرر تنظيم اللقاءات الجماهيرية لبحث شكاوى المواطنين أسبوعيا بمراكز المدن بدلا من ديوان عام المحافظة، تخفيفا على المواطنين، واستمر تنظيم اللقاءات بالمدن، حتى إنتشار جائحة كورونا، وتوقفت بعد ذلك بسبب الجائحة


لقاءات المواطنين

لقاء المحافظ ي المواطنين

محافظ قنا

اخبار محافظة قنا


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة