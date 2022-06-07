محافظ قنا يشارك فى فعاليات مؤتمر البحوث التنموية 2022

قنا - صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات مؤتمر البحوث التنموية لمحافظة قنا 2022 "القصب، التعدين، السياحة والأثار" والذي تم إقامته بالجامعة، بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والدكتور كارم محمد مهني، عميد كلية الزراعة، والمهندس أشرف عبد الرازق، وكيل وزارة الزراعة، ومديري مصانع سكر نجع حمادي وقوص ودشنا وممثلي جمعية منتجي المحاصيل السكرية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ناقش المؤتمر ثلاثة محاور أساسية "القصب، التعدين، السياحة والأثار" والمحور الأول ناقش استخدام شتلات القصب كبديل للزراعة بالعقل وتقنية الري بالتنقيط لتوفير المياه بمحافظة قنا، بينما ناقش المحور الثاني رسم خريطة رقمية للموارد المعدنية في منطقة المثلث الذهبي والبعد الاجتماعي والاقتصادي، وناقش المحور الثالث المحطات الرومانية بمنطقة المثلث الذهبي "طريق قفط القصير" ورفع كفاءة طريق الحجاج القديم.

ومن جانبه أكد محافظ قنا أن الدولة المصرية تسعي الي تطوير قطاع الزراعة والتوسع في إنتاج المحاصيل التي تدخل في الصناعة، بهدف تحقيق زيادة في الإنتاج وسد حاجة الأسواق المحلية ومن ثم التصدير إلى الخارج ، ومن هذا المنطلق وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادي إيجابي للمزارعين.

وأضاف الداودي، أن التوسع فى مشروع تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات شتلات القصب واستخدام نظم الرى الحديثة بالتنقيط يهدف الي التغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وزيادة إنتاجية الفدان إلى 60 طنًا للفدان، فضلا عن توفير نفقات مكافحة الحشائش، ورفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها، وكذا ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 40 % مقارنة بالزراعة التقليدية، بالإضافة إلى سهولة استخدام الميكنة الزراعية، ودورها في مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح الداودي، أن محافظة قنا تعطي أهمية خاصة للأساليب الحديثة في زراعة قصب السكر حيث تعد المحافظة الأولى في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص، حيث إن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة تبلغ حوالي 120 ألف و 360 فدان تمثل حوالي 37% من اجمالي المساحة المنزرعة علي مستوي الجمهورية تنتج حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويا.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن توجهات القيادة السياسية للجامعات ضرورة تقديم أبحاث علمية تخدم المجتمع، ومن هذا المنطلق وجه المجلس الأعلى للجامعات بتقديم جامعة جنوب الوادى لأفكار مشروعات تنموية بالتنسيق مع محافظ قنا لتحديد الأولويات التي تهم المحافظة والتي تلخصت في ثلاثه محاور رئيسية هي ( القصب – التعدين – السياحة والأثار )، داعياً المستفيدين ومزارعي قصب السكر بإمداد الباحثين بالممكنات والتجارب العملية التي تساعدنا علي الوصول الي نتائج قابلة للتطبيق علي أرض الواقع ، ونحن نستمع اليوم الي أسئلة واستفسارات مزارعي قصب السكر لتجميع الأفكار حتي نستطيع البناء عليها تجاربنا العلمية التجريبية لنقدم لهم في النهاية نتائج تلك الأبحاث التي سوف تساهم بفاعلية في تطوير زراعة قصب السكر بالمحافظة.

وذكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا المؤتمر يأتي ليناقش المشروعات البحثية التي تخدم قضايا المجتمع، التي تم تحديدها بالتشاور بين محافظ قنا ورئيس الجامعة، وهي ثلاثة مشروعات تختص بمجالات: "القصب والتعدين والآثار"، مؤكدا أن جامعة جنوب الوادي تسخر كل إمكاناتها وممكناتها البحثية لإنجاح هذه المشروعات البحثية.