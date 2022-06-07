محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل بكنترول دبلوم المدارس الثانوية الصناعية

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مقر لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس الثانوية الصناعية "نظام 3 سنوات" بمقر المدرسة الثانوية الميكانيكية بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف، وذلك بحضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد سرور رئيس لجنة النظام والمراقبة، وهانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن سير العمل بالكنترول، الذي يضم لجنة النظام والمراقبة، ويعمل بها 338 شخصا منهم 314 عضواً و14 من العمال، بجانب لجنة الإدارة، والتي يترأسها الدكتور محمد عبد الرازق، ومقرها المدرسة الزخرفية، ويعمل بها أكثر من 2000 مصححاً على فترتين من داخل وخارج المحافظة، بالإضافة إلى تقدير الدرجات بالمدرسة الكهربائية حيث تُجرى حاليا الأعمال الخاصة بالفرز والترقيم والتظريف لأوراق الإجابات للبدء فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات، والتى تتم بالتزامن مع أعمال الامتحان التحريرى التى انطلقت فى الثامن والعشرين من مايو الماضى وتُختتم فى التاسع من يونيو المقبل.

وأشار وكيل الوزارة إلى متابعة المحافظ المستمرة لسير منظومة العمل بالكنترول، الذى يشرف على أعمال تصحيح الامتحانات لـ34 ألف و377 طالبا وطالبة من 3 محافظات بواقع ( 24 ألف و320 من محافظة المنيا، و3283 من محافظة الأقصر، و6774 من محافظة أسوان).