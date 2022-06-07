محافظ المنوفية يستجيب لاستغاثة " عم مصطفى" ويقرر صرف مساعدة مالية عاجلة له

المنوفية – محمد فتحي

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمواطن "مصطفى عبد العاطي حسن" الشهير بـ(عم مصطفى) البالغ من العمر 73 عاماً ومصاب بضعف في الشبكية، وذلك عقب استغاثته على مواقع السوشيال ميديا، مناشدا محافظ المنوفية بتسهيل الإجراءات اللازمة لاستصدار رخصة إحلال وتجديد لمنزله بمدينة منوف، وعلى الفور قرر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة له تعينه علي متطلبات حياته المعيشية، كما وجه مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببحث إمكانية مساعدته من خلال الجمعيات الخيرية، فيما وجه المستشار القانوني للمحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج رخصة إحلال وتجديد لمنزله وحل شكواه، جاء ذلك خلال لقائه اليومي بعدد من المواطنين للاستماع إلى شكاواهم والتعرف على مطالبهم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لشكوى مواطن من ناحية منشأة دملو يتضرر من قيام مسئولي الجمعية الزراعية في تحرير محاضر له على مبانٍ قديمة، وعلى الفور أجرى المحافظ اتصالأ هاتفياً بمدير مديرية الزراعة ببحث شكوى المواطن بنفسه واتخاذ اللازم نحو حل شكواه، فيما وجه المحافظ الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام وبالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال شكوي مواطن من ذوي الهمم من ناحية الدلاتون يتضرر من الأضرار الصحية وإصابة أولاده بالأمراض الصدرية نتيجة تواجد محجر زلط ورمل بجوار منزله، وكذا فحص شكوى أهالي قرية كفر المصيلحة بشارع عبد العزيز باشا بحي شرق شبين الكوم يتضررون من إقامة برج اتصالات على سطح أحد منازل المنطقة.

كما وجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن من ناحية طهواي بأشمون، يتضرر من تقاعس مسئولي الوحدة المحلية بطهواي عن أعمالهم بمكتب التنظيم وقيامهم ببيع حديد حديقة متواجدة أمام المعهد الديني وقطع الأشجار، فيما وجه المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم باتخاذ اللازم حيال طلب مواطنة تلتمس الموافقة على تجديد رخصة كشك خاص بها نظراً لظروفها الاجتماعية، كما وجه المستشار الهندسي بإدراج منطقة الفردوس بكفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم ضمن خطة التطوير العام القادم، وذلك بناءً على الطلب المقدم من أهالي المنطقة.

وخلال اللقاء واستجابة لأهالي قرية ميت عفيف بالباجور وجه المحافظ إدارة المجالس بالديوان العام بالسير في الإجراءات القانونية بشأن تخصيص قطعة أرض بالقرية لإقامة مكتب بريد نموذجي يخدم أهالي القرية وإدراجها بالمجلس التنفيذي، كما استمع المحافظ لشكوى مواطن من ناحية كفر الغنامية بالباجور يلتمس إزالة عمود إنارة يعوق الحركة المرورية بإحدى شوارع القرية، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور وبالتنسيق مع قطاع الكهرباء باتخاذ اللازم وأنه لا مانع من إزالة العمود.

محافظ المنوفية يقابل عم مصطفى

محافظ المنوفية يقابل عم مصطفى لحل مشكلته