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محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 74.77%

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 08:20 ص
محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 74.77% نتيجة الشهادة الاعدادية
القليوبية إبراهيم سالم

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اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77 %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.
 
وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.
ومن جانبه اكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 الف و533 طالب وطالبة، أدى الامتحان115 الف و 480 طالب وطالبة.
 
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