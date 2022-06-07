محافظ القليوبية خلال تفقد مشروعات بكفر شكر: تشغيل محطة المياه نهاية العام

القليوبية: إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة لمدينة كفر شكر، لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة للمتابعة الميدانية ودفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات والمشكلات، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد استكمال أعمال رصف وتطوير طريق كورنيش كفر شكر كمرحلة ثانية بطول 450 متر، وتشمل أعمال التطوير على توسعة الطريق ليكون عرضه 14 متر وإنشاء رصيف للمشاة علي جانبي الطريق وإنشاء جزيرة وسطي، بالإضافة إلي انشاء كورنيش، علاوة على عمل منظومة إنارة حديثة بطول الشارع وتبلغ تكلفة الأعمال بالطريق 6 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمدينة.

وأشاد المحافظ، خلال جولته بالكورنيش بالمعدة الحديثة لإزالة الحشائش والبوص ولتهذيب الاشجار بشكل يساعد على رؤية المواطنين للكورنيش بشكل جمالي.

كما تابع الهجان، الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة نهاية العام الحالي، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالى مركز كفر شكر، مشددا على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى أقرب وقت.

وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 90%من إجمالي الأعمال الإنشائية بالمحطة وجاري العمل على توريد الكهروميكانيكا وجارى أعمال تجديد الشبكات بمدينة كفر شكر بالكامل، وجاءت الجولة بحضور الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مجلس مدينه كفر شكر.



أعمال تطوير الكورنيش بكفر شكر



المحافظ خلال الجولة بكفر شكر



المحافظ خلال الجولة



تطوير كورنيش النيل بكفر شكر



خلال تفقد المشروعات بكفر شكر