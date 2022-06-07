محافظ الإسماعيلية يطالب بمشاركة المحافظات هيئة الطرق فى تنفيذ المشروعات

كتب محمود حسين

طالب اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بأن تكون المحافظات شريكة مع هيئة الطرق والكبارى فى تنفيذ الطرق والكبارى فى المحافظات وبين المراكز والمدن والقرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور محافظ الإسماعيلية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء كوبرى علوى عند مدخل ومخرج قرية أبو خليفة، ومخرج مدينة القنطرة غرب من اتجاه طريق إسماعيلية بورسعيد، ومنطقة الحرش التابعة لقرية البياضية، ومنطقة قرية البياضية مركز ومدينة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، حيث إن مداخل ومخارج هذه المناطق عبارة عن دورانات غير آمنة بالطريق السريع والتي تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين، وتم الموافقة على عمل كوبري علوي وتحمل 50% من تكلفة إنشائه بناء على البرتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والنقل بنسبة 50 % لكل منهما.

وقال محافظ الإسماعيلية خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية: "موضوع الطرق والكبارى بين المحافظات والمراكز يجب أن تكون المحافظات مشاركة فيها للخروج بأفضل الحلول".

وتابع بشارة، قائلا: "نعانى من حوادث متكررة، هذه أرواح بشر ولا يوجد أغلى من ذلك، فبالرغم إننا قولنا هنعمل طريق بتكلفة من المحافظة لم نتلقى ردا حتى الآن من هيئة الطرق والكبارى"، مشددا على ضرورة حل مشكلات الطرق لمنع تكرار الحوادث".