محافظة الدقهلية تستعد لإطلاق "حملة طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا

الدقهلية - مرام محمد

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم بالدكتورة غدير أبو عامر مسئولة التطعيمات بوزارة الصحة والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بالدقهلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بنطاق المحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فى هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفى إطار التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية ووزارة الصحة.



وتناول اللقاء الاستعدادات اللازمة لبدء تنفيذ حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا لمن هم أكبر من 12 عاما من أبناء الدقهلية على مستوى مراكز ومدن وقرى الدقهلية، وذلك بهدف رفع نسب التطعيم ضد الفيروس وتحقيق حماية مجتمعية.



وأكد محافظ الدقهلية، خلال اللقاء، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لفرق العمل بالحملة لتحقيق أهدافها المرجوة.



وأشار "مختار"، أن تنفيذ حملة التطعيمات المشار إليها خلال الفترة من 11 إلى 30 يونيو الجاري لتشمل جميع المناطق على مستوى المحافظة من خلال فرق متحركة وثابتة بجميع الأماكن، حرصا على صحة وسلامة الجميع من أبناء الدقهلية.

وأكد الدكتور أيمن مختار، ضرورة متابعة التنسيق الكامل لقطاع الصحة مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لتحقق الحملات أهدافها المرجوة، مشيرا لضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة.

ومن جانبه أوضح كل من مسئولة التطعيمات بالوزارة ووكيل وزارة الصحة، أن كافة التطعيمات واللقاحات ضد فيروس كورونا متوفرة سواء للجرعة الأولى أو الثانية أو التنشيطية، ويتم نقلها وفق نظام تبريد مخصوص للحفاظ على درجة حرارتها المناسبة.