مجلس مدينة العريش يواصل حملات نظافة الشاطئ والكورنيش

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، حملة نظافة الشاطئ والكورنيش وتجهيز المصيف للأهالي وزوار المحافظة.

وأعلن مجلس مدينة العريش، أنه تم لليوم الرابع مواصلة النظافة ورفع الرمال وكنس وتجريد جسم الكورنيش من خلال شركة النظافة وصيانة الكابلات الأرضية بين الأعمدة والتأكد من سلامتها وإصلاح الأعطال صيانة الكشافات وأنارتها، وتخصيص فريق عمل من الاشغالات لضبط الكورنيش من الاشغالات والحد من تواجد الخيول والجمال وتحرير محاضر بيئة لأصحابها ومصادرة الحيوانات.

وكلف أسامة عفش رئيس مدينة العريش رؤساء مناطق الخدمات في نطاق الأعمال الساحل والمساعيد للإشراف العام علي كافة الاعمال.

وقال رئيس مدينة العريش، إنه فى سياق مواصلة إعادة الانضباط فى مدينة العريش تم تجميع الباعة الجائلين بحى المساعيد وتسكينهم بالسوق المخصص لهم بدلا من انتشارهم بالشوارع، وتوجيه إدارة الحدائق لتهذيب وري الأشجار بدائرة مدينة العريش.

وأضاف أنه يتواصل العمل فى تطوير العشوائيات بمنطقة الضاحية ورفع التعديات علي أملاك الدولة وأعمال التمهيد والرصف، وتنفيذ حملات نظافة .