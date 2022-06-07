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مجلس أمناء الجيزة يساهم فى تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 07:10 م
مجلس أمناء الجيزة يساهم فى تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلن المستشار بدوي علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة ومساندة مديري الإدارات التعليمية والمدارس في تجهيز لجان سير الامتحان وتوفير الاحتياجات اللازمة وأدوات النظافة والتطهير لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب والمعلمين المشاركين في أعمال الملاحظة والمراقبة ومراكز توزيع الأسئلة اعتبارا من يوم 20 يونيو الحالي، حيث تبدأ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

وأكد بدوي علام، أن غرفة العمليات التابعة لمجلس أمناء الجيزة سوف تستمر برئاسته لمتابعة سير لجان الامتحانات وتلقي أية ملاحظات أو استفسارات أو شكاوى، والاتصال المباشر بالمسئولين لمواجهة أية ظروف طارئة على مدار فترة أعمال الامتحانات.
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

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