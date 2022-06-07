اليوم السابع
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ما هى مواعيد فحص عينى الطفل عن الطبيب؟.. الصحة تجيب

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 01:00 ص
ما هى مواعيد فحص عينى الطفل عن الطبيب؟.. الصحة تجيب وزارة الصحة والسكان
كتب ــ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن المواعيد التى يجب فيها الحرص علي فحص عينى الطفل عند طبيب العيون.

وقالت وزارة الصحة والسكان تتضمن المواعيد:

1 عند الولادة

2- عند إتمام عامه الأول

3قبل دخوله المدرسة

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب الحرص علي فحص العين عند الطبيب المختص بشكل دورى منعا لحدوث اى مضاعفات صحية .

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات تقدم خدمات الفحص والعلاج بشكل متكامل للمرضى بالاضافة إلي عدد كبير من الخدمات الهامة .

وتابعت: يفضل الحرص علي فحص العين بشكل دورى للأطفال خاصة عن بدء الدراسة مع الملاحظات الطاهرية المستمرة للطفل .


الصحة

العيون

طبيب العيون


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