ما هى مواعيد فحص عينى الطفل عن الطبيب؟.. الصحة تجيب

كتب ــ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن المواعيد التى يجب فيها الحرص علي فحص عينى الطفل عند طبيب العيون.

وقالت وزارة الصحة والسكان تتضمن المواعيد:

1 عند الولادة

2- عند إتمام عامه الأول

3- قبل دخوله المدرسة

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب الحرص علي فحص العين عند الطبيب المختص بشكل دورى منعا لحدوث اى مضاعفات صحية .

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات تقدم خدمات الفحص والعلاج بشكل متكامل للمرضى بالاضافة إلي عدد كبير من الخدمات الهامة .

وتابعت: يفضل الحرص علي فحص العين بشكل دورى للأطفال خاصة عن بدء الدراسة مع الملاحظات الطاهرية المستمرة للطفل .