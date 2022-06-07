ماين لوبان: روسيا ستزداد ثراء بعد الحظر الأوروبى على النفط

كتبت: هناء أبو العز

وصفت المرشحة الرئاسية الفرنسية السابقة، مارين لوبان، الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط الروسية بـ"الأحمق"، وسيزيد روسيا ثراء من بيع نفطها إلى دول أخرى.

جاء ذلك على الهواء مباشرة في حديثها لمحطة "فرانس إنفو" France Info الإذاعية، حيث قالت لوبان إن هذه العقوبات الغبية سوف تضر بالفرنسيين، وتابعت: "إن النفط الروسي الذي لن نشتريه سوف يباع للآخرين، ووقف إمدادات النفط الروسية سيؤدي إلى زيادة أسعار النفط، وروسيا ستزداد ثراء من مبيعات النفط لدول أخرىن وستكون في غاية السعادة".

ووفقا لها، فإن الحظر المفروض على النفط الروسي، وكذلك الحظر المحتمل على الغاز الروسي الذي قد يفرضه الاتحاد الأوروبي فى المستقبل ستكون لهما عواقب وخيمة على المواطنين الفرنسيين.

كان الاتحاد الأوروبي قد نشر في وقت سابق الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا في جريدته الرسمية، والتي تنص، من بين أمور أخرى، على التطبيق التدريجي لحظر واردات النفط من روسيا.

وهو ما سيتم تنفيذه فقط على عمليات التسليم البحرية، دون أن يخضع لتلك القيود النفط الذي يمر عبر خط أنابيب "دروجبا"، كذلك تنص الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على فصل بنوك "سبير بنك" و"روس سيل خوز بنك" و"موسكو كريديت" عن نظام سويف العالمي للتحويلات البنكية.